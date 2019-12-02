الثقافة تستعد للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية

اجتمعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة برؤساء الهيئات والقطاعات لمناقشة خطة عمل الوزارة واجندة الفعاليات خلال الفترة المقبلة وتفعيل بعض المشروعات الثقافية المرتقب افتتاحها حيث وجهت بضرورة تطوير المحتوى الثقافى والفنى من خلال التواصل المباشر مع الشارع وشددت على وصول الخدمة الثقافية الى القرى والنجوع والمناطق الحدودية .

كما تناولت خطة الوزارة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة الاسلامية وعام مصر - روسيا 2020 واستعرضت الاستعدادات للدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب الى جانب الترتيبات النهائية لمؤتمر ادباء الاقاليم المقرر اقامته فى الفترة من 9 الى 12 ديسمبر الجارى بمدينة بورسعيد والتى يتم اعلانها عاصمة للثقافة المصرية وذلك بعد لقائها مع الفنان عز الدين نجيب رئيس المؤتمر وحازم حسين امين عام المؤتمر ، واطلعت على فعاليات الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس فرقة رضا للفنون الشعبية والمقرر اقامته خلال نهايات الشهر الجارى بمسرح البالون ويستمر على مدار 15 يوم .

كما تابعت الترتيبات الخاصة بافتتاح الملتقى الاول لمهرجان الاسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة والذى يبدأ مساء الثلاثاء 3 ديسمبر ، والملتقى الثانى للمبدعات العربيات والمقام فى الفترة من 4 حتى 6 ديسمبر الجارى واستعدادات سمبوزيوم اسوان الثانى للنحت ومهرجان التحطيب وانطلاق اول مهرجان دولى لمسرح العرائس الذى يجرى تحديد موعد اقامته حاليا ، كما ناقشت الاستعدادات الخاصة بيوم المترجم والاحتفال بمائة عام على انشاء المسرح القومى .

حضر الاجتماع الدكتور هشام عزمى امين عام المجلس الاعلى للثقافة ، الدكتور اشرف زكى رئيس اكاديمية الفنون ، الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الدكتور انور مغيث رئيس المركز القومى للترجمة ، الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية ، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى ، الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح ، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية والدكتور محمود صلاح الدين مدير فرقة رضا .