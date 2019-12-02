شاهد.. لفتة إنسانية لـ"بن زايد" تثير إعجاب السوشيال ميديا

تداول نشطاء لفتة إنسانية أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد، وهو يصحح "خطأ" غير مقصود بحق طفلة صغيرة.

وحسب الفيديو المتدوال، تظهر الطفلة، عائشة محمد مشيط المزروعي، وهي بصدد الهرولة بسرعة للوقوف في الجانب الذي يسير فيه بن زايد، أثناء استقبال رسمي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حتى تتمكن من مصافحته، لكنه لم ينتبه لها وتخطاها.