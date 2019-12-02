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غدًا

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات التحضيرية لوزراء المالية الأفارقة «F15 »

مال وأعمال

وزير المالية
وزير المالية

أمينة عبد العال

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الاتحاد الافريقى

وزيرالمالية

شرم الشيخ

تستضيف مدينة شرم الشيخ، غدًا، الاجتماعات التحضيرية على مستوي الخبراء لاجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15 »، وذلك فى إطار فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن الوزارة سوف تنظم بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي يوم 6 ديسمبر الحالي، اجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15 »؛ لمناقشة آخر تطورات الإصلاح المالي والموازني للاتحاد الأفريقي، ومراجعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتمويل، ووضع مساهمات الدول الأعضاء، وتطوير القواعد الإجرائية لعمل اللجنة، على النحو الذي يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية للاتحاد، والتنبؤ بإيراداته، وتقليل الاعتماد المفرط على الشركاء الدوليين وتحقيق الاستقلال المالي الذاتي له.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15 » التي كان قد تقرر إنشاؤها في اجتماعات قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بتفويض واسع للرقابة على إعداد الموازنة السنوية للاتحاد الأفريقي وصندوق الاحتياطي.


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