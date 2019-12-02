» أول ظهور لـ جوهرة بعد حادثة الفيديوهات

فاجأت الراقصة الروسية، جوهرة، متابعيها عبر إنستجرام، بنشرها مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري، وهي مع مدربة الرقص، متجاهلة بدورها أزمة الفيديوهات الإباحية التي انتشرت مؤخرًا، وتصدرت بسببها تريند جوجل.

وظهرت جوهرة في مقطع الفيديو بفستان أبيض قصير، وتتمايل مع مدربتها، ما جعل الجمهور يعتقد أنها تتجاهل الأمر بطريقتها.

وكان قد انتشر مقاطع فيديو للفنانة جوهرة في أوضاع غير لائقة، تصدرت بسببها مؤشرات البحث في جوجل اليومين الماضيين.