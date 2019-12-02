تصريحات مهمة للملك سلمان عن قمة مجموعة العشرين

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متابعات - أمينة عبد العال

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قمة لعشرين

صرح الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي عن ترحيبه بالقمة المرتقبة لمجموعة العشرين والتي تستضيفها السعودية في نوفمبر 2020 وأعرب عن ترحيبه بجميع المهتمين والخبراء من دول العالم ومشاركة قصة وتراث السعودية الغني وصنع مستقبل زاهر وواعد للمنطقة والعالم.

وأشار العاهل السعودي عبر الموقع الخاص باستضافة السعودية للقمة إلى أن السعودية تعلن للعالم عن تفاؤلها بتبني مجموعة العشرين 2020 في بيئة حيوية للخروج بمبادرات ومخرجات تحقق آمال شعوب العالم، مضيفًا أن مجموعة العشرين منتدى عالمي يجمع قادة  ورؤساء وممثلين عن العالم، للعمل بشكل جماعي واقتراح حلول فعالة ذات آثر إيجابي علي العالم أجمع".

وأضاف الملك سلمان: "لدينا في مجموعة العشرين مسئولية  وفرصة مشتركة لتطوير التعاون إلي آفاق جديدة ويتوجب علينا استثمار ذلك لتمكين الإنسان وتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل للجميع نحو مستقبل أفضل وسن سياسات اقتصادية مستدامة لحماية كوكب الأرض".




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