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برلماني يفسر سبب تخفيض أسعار 4 سلع تموينية

الحياة السياسية

السلع الغذائية
السلع الغذائية

متابعات - أمينة عبد العال

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وزارة التموين

السكر

الزيت

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن خفض وزارة التموين لـ4 سلع تموينية وهى السكر والزيت والأرز والدقيق، يؤكد أن الدولة تريد أن تشعر المواطن بأن نتائج الإصلاح الاقتصادي تؤتى ثمارها.

كما أشار السيد فى بيان صحفى له إلى أن انخفاض أسعار هذه السلع التموينية جاء نتيجة انخفاض أسعار الزيت والسكر فى البورصة العالمية، هذا بالإضافة إلى إنخفاض سعر الأرز محليًا، مشيرًا إلى أن سعر الأرز هذا العام ثلثين سعره لدى المزارع مقارنة بالعام الماضى.

كما أكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أنه ما زالت أسعار السكر تعتبر مرتفعة فى التموين مقارنة بأسعار  القطاع الخاص، لأن وزارة التموين استوردت السكر بأسعار عالية وصلت إلى 380 دولار للطن بينما يباع السكر فى البورصة بـ270 دولارًا.

كما أوضح أن وزارة التموين قرر خفضت أسعار هذه السلع التموينية، لأن هذه السلع كانت مخزنة منذ 6 أشهر بأسعار عالية، وبالتالى فحينما تقوم الوزارة بتخفيض سعرها فلن تخفضها بشكل كبير.

وأوضح أن سعر الأرز سينخفض لو كان هناك فائض منه ولم يتم تصديره إلى الخارج، ما يسبب أزمة لدى الفلاح، متوقعًا انخفاض أسعار الأرز والسكر بقيمة جنيه فقط لكل منهما خلال الفترة المقبلة.

وكانت قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تخفيض أسعار بعض السلع التموينية لأصحاب البطاقات ومستحقي الدعم اعتبارًا من أمس الأحد لتشمل 4 سلع.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات له، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بتخفيض أسعار بعض السلع التموينية على البطاقة لتشمل سلع " السكر والزيت والأرز والدقيق".

وتم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات، بالإضافة لسعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه.

كما قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيه والدقيق المعبأ ورقي 1 كيلو جرام بسعر 7.25 جنيه.

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