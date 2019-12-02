اليوم.. الذكرى الـ48 لقيام اتحاد الإمارات السبع

02 ديسمبر 2019 - 12:48 م

تشهد دولة الإمارات العربية اليوم 2 ديسمبر احتفالات بالذكري الـ 48 لقيام اتحاد الإمارات السبع والتي حفلت بمسيرة ناجحة مزدهرة بقيادة مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وخلفائه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

والاحتفال باليوم الوطني يعتبر احتفال بإنجازات الدولة وتحقيق أفضل استثمار في بناء الكوادر الوطنية، وأصبحت الإمارات من ضمن أفضل دول العالم وفقا لرؤية 2021، بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد، وقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن أهم الإنجازات التي حققتها الإمارات أنها للعام السادس علي التوالي ما زالت تحتفظ بمكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية، قياسا بدخلها القومي ، وبلغت المساعدات الإماراتية المقدمة خلال السنوات العشر السابقة نحو 170 مليار درهم أي ما يعادل 46 مليار دولار.

كذلك تعتبر الإمارات من أهم الدول المناصرة لتوفير الطاقة البديلة والمتجددة علي مستوي العالم ودعم الدول الجزرية مثل جزر الكاريبي والمحيط الهادي لمواجهة تداعيات المناخ.

كما تصدرت الإمارات العديد من المؤشرات الإقليمية في المساواة بين الجنسيين وإنجازات المرأة والتعليم ومحو الأمية .