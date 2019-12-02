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"الداخلية" تطلق موقعا إلكترونيا لخدمات الجوازات والهجرة والجنسية

الحياة السياسية

الداخلية
الداخلية

متابعات- الدويني فولي

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الداخلية

الجنسية

الهجرة

موقع

أطلقت وزارة الداخلية، موقع إلكتروني خاص بإدارة الجوازات والهجرة والجنسية على بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" للتيسير على المواطنين في داخل وخارج البلاد والمحافظات.

وتم التنسيق مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصميم الموقع بحيث يلبي كافة الطلبات ويتضمن الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من خلال عرض تفصيلي يشمل (التعريف بالخدمة وبالنص القانونى المنظم لها – الموعد القانونى لإتمام الخدمة واستفادة صاحب الطلب منها – المستندات القانونية المطلوبة لإتمام الخدمة – النماذج القانونية لتقديم طلب الخدمة والبيانات المطلوب استيفاؤها).


كما يتضمن الموقع تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية يتمثل أبرزها في طلب (اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية - إكتساب الأجنبية زوجة المصرى الجنسية المصرية "الزواج المختلط" - إثبات الجنسية المصرية - الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية - الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية - الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة العام من صدور القرار أو الدخول الفعلى في الجنسية الأجنبية لمن سبق الإذن لهم التنازل عنها - رد الجنسية المصرية لمن فقدها بعد الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية - إصدار شهادة بإثبات الجنسية المصرية للمتقدمين لتملك أراض أو عقارات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء تنفيذًا للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء - استرداد المصرية المتزوجة من أجنبى الجنسية المصرية)، مع عدد من الخدمات الأخرى الخاصة بالهجرة والجنسية.


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