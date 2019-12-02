وزير الرى السودانى يزف بشرى سارة بشأن سد النهضة

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سد النهضة

وزير رى

زف الدكتور ياسر عباس وزير الموارد المائية والرى السوداني، خبرًا سارًا للمصريين بشأن مفاوضات سد النهضة، إذ قال إن المباحثات المتعلقة بالسد تسير بشكل جيد.

وأضاف "عباس" خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع الثاني للمفاوضات: نسير على الطريق الصحيح لإزالة نقاط الخلاف، والوصول لحلول وسطية للنقاط الفنية هو الحل لإنتاج مباحثات مثمرة.

ويناقش الاجتماع قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن في 6 نوفمبر الماضي.


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