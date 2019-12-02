"ما هذا الكفر"..إليسا تفتح النار على هؤلاء

استنكرت الفنانة اللبنانية، إليسا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مقاطع الفيديو التي تم تداولها لمجموعة من مناصري حزب التيار الوطني الحر، أثناء مشاركتهم في تظاهرة بمدينة عبدا، في إطار الحراك اللبناني الذي تأجج منذ الشهر الماضي.

وأبدت إليسا غضبها من مناصري الحزب وهم يؤكدون تأليه زعيمهم، وكتبت في تغريدتها، قائلة: "اسمحولنا فيها بس اتركوا الله والأنبيا والقديسين برات تأليه زعماء وناس نص شعبن ضدن. شو هالكفر والكلام المستفز يللي ما بيدل إلا على جهل ورجعية؟".

وتفاعل متابعيها مع التغريدة، مؤكدين صحة وجهة نظرها، وجاءت أبرز التعليقات كالاتي:" يا ريت عندهم فهم قد ربع اللي عندك؟"،"ياريت كل الناس عندا وعيك وتفكيرك ياعمري انتي ??".

وفي السياق، كان قد أحيت الفنانة اليسا حفل لها في كندا، وأشعلت الأجواء برقصتها المشهورة .