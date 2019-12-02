مفاجأة.. طارق حامد يطلب الرحيل عن الزمالك

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طارق حامد
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طلب طارق حامد لاعب خط وسط نادى الزمالك، الرحيل عن صفوف الفريق الفترة المقبلة لعدم حصوله على مستحقاته الفترة الماضية.

يأتى ذلك فى تمسك اللاعب بتعديل عقده والحصول على جميع مستحقاته المتأخرة، ومن المقرر أن يجتمع اللاعب مع إدارة النادي الساعات المقبلة لحسم موقفه النهائي.

الفترة الماضية كانت قد شهدت هجومًا من رئس النادى ضد اللاعب لعدم لعبه مباراة إنبى وتأخره عن سفر الفريق إلى الكونغو قبل مواجهة مازيمبي.

وأخيرًا قرر ظهير أيمن الفريق التونسى حمدى النقاز الرحيل عن صفوف الفريق بعدما تأخرت مستحقاته لمدة 4 أشهر.

 


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