"مش نسر".. مدرب صقور يفجر مفاجأة عن علم مصر

بعد سنوات كثيرة من الاقتناع بأن طائر النسر يتوسط علم مصر، خرج مدرب الصقور، هاني زكريا، ليصدم الجميع، كاشفًا عن أن هوية الطائر الموجود في منتصف علم مصر، والذي أشيع أنه طائر النسر هو طائر "العقاب".

وصرح هاني زكريا، مدرب الصقور، خلال لقاء له على فضائية ten في برنامج "صباح الورد"، إن الصفة التشريحية للعقبان أنه يحتوي على ريش في رأسه ورقبته، على عكس النسور التي لا تمتلك أية زيادات في رقبته ورأسه.

وتابع: "منذ سنوات طويلة تعبر طيور العقاب عن الشعوب وتسمى بملوك السماء، وهي الطيور الصائدة الأقوى على مدى أزمنة مختلفة".