هجوم داعشي على الحشد الشعبي العراقي يسفر عن قتلى وجرحى

02 ديسمبر 2019 - 11:33 ص

أسفر هجوم شنه تنظيم الدولة "داعش" عن مقتل 4 من عناصر قوات الحشد العراقي وإصابة 5، أثناء تصديهم للهجوم الإرهابي من داعش في محافظة ديالي، حسبما نشر الحشد علي موقعه الالكتروني.

وأشار البيان إلى أن قوات اللواء 20 في الحشد الشعبي لا تزال مستمرة في التصدي للهجوم والذي بدأ منذ مساء أمس.

جدير بالذكر أن العراق أعلن في ديسمبر 2017 أنه حرر أراضيه من تنظيم داعش بعد 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة تنظيم أسماه" الخلافة الإسلامية".