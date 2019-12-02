» رسالة من الإمام الأكبر للشيخ خليفة بن زايد في هذه المناسبة

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أحمد الطيب، شيخ الأزهر
أحمد الطيب، شيخ الأزهر

وكالات- الدويني فولي

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شيخ الأزهر

الأمام الاكبر

خليفة بن زايد الإمارات اليوم الوطني

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، بأسمى آيات التهاني إلي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، وحكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين ل دولة الإمارات ، سائلأ المولى عز وجل لسموهم دوام الصحة والعافية، ولشعب الإمارات الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وبهذه المناسبة أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ودور قادتها في ترسيخ قيم السلام والتعايش والانفتاح على ثقافات العالم وحضاراته، سيرًا على نهج حكيم العرب والدهم المؤسس الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، مشيدًا بمواقف دولة الإمارات في مساندة القضايا العربية والإنسانية، ودعم جهود التسامح ونشر مبادئ الأخوة الإنسانية.

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