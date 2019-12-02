  • الإثنين 02 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:41 م
بحث متقدم
ارشيف

وزير الرى السودانى يزف بشرى سارة بشأن سد النهضة

طارق حامد

مفاجأة.. طارق حامد يطلب الرحيل عن الزمالك

تنكيس علم مصر بجامعة بني سويف 3 أيام حدادًا على شهداء الفرافرة

"مش نسر".. مدرب صقور يفجر مفاجأة عن علم مصر

ارشيف

قناة مفتوحة تبث حفل جوائز الكرة الذهبية

الحشد الشعبي العراقي

هجوم داعشي على الحشد الشعبي العراقي يسفر عن قتلى وجرحى

ترامب ونتنياهو

إيران تجمع بين ترامب ونتنياهو في هذا الأمر

سامح شكري ونظيره اليوناني

مصر واليونان يردان على اتفاق السراج وأنقرة

الاحتباس الحراري

خطر يهدد الإنسانية تحذر منه الأمم المتحدة

البشير وقوش

شقيق البشير يكشف تفاصيل مثيرة لما قبل سقوط الرئيس

ارشيف

الليلة.. «فرانس فوتبول» تعلن جائرة أفضل لاعب

إيران تجمع بين ترامب ونتنياهو في هذا الأمر

عرب وعالم

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

السعودية تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في هذا الأمر

#

ترامب يصل سرا إلى أفغانستان.. ويعلن هذا الأمر

#

"صلاح" يتنافس مع 50 لاعبا في هذا الأمر

#

السعودية تتفوق على الإمارات في هذا الأمر

إيران

ترامب

نتنياهو

أجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة الملف الإيراني والعديد من القضايا الأخرى، حسبما جاء في البيان الذي أصدره البيت الأبيض اليوم.

وأشار البيان إلي أن المباحثات تناولت التهديد الذي تمثله إيران علي الطرفين، بالإضافة إلي قضايا أخري ثنائية وإقليمية.

علي صعيد آخر أعلنت صحافة إسرائيلية أن المسئولين في البيت الأبيض والحكومة الأمريكية يؤكدون أن واشنطن تشعر بالضيق بسبب توقف المباحثات حول " صفقة القرن"، لافتة إلي أن ترامب يشعر بخيبة أمل من نتنياهو ويتحدث عنه بطريقة سلبية، ومؤكدة أن ترامب قرر التخلي عنه بعد فشله في الجولة الأولي في الانتخابات واليت جرت في إبريل الماضي، لذلك لم يلجأ إلى مساندته في الجولة الثانية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "ما هذا الكفر"..إليسا تفتح النار على هؤلاء
» "الداخلية" تطلق موقعا إلكترونيا لخدمات الجوازات والهجرة والجنسية
» تفيسير رؤيا الصلاة إلى غير القبلة
» محتجون عراقيون يضرمون النيران في القنصيلة الإيرانية
» عادل عوض: محمد حفظي صنع فارقاً بـ"القاهرة السينمائي"
» عقوبات تفرضها الصين على منظمات أمريكية بعد تصريحات "ترامب"
» اتفاقية للمالية والتجارة لتسوية المستحقات المتأخرة لـ9 شركات
» الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لـ "بنى سويف"
» فحوصات طبية للاعب المصرى فور العودة للقاهرة
» رسالة من الإمام الأكبر للشيخ خليفة بن زايد في هذه المناسبة
» أخيرًا.. شقيق الراحل هيثم أحمد زكي يتسلم التركة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس