إيران تجمع بين ترامب ونتنياهو في هذا الأمر

02 ديسمبر 2019 - 11:26 ص

أجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة الملف الإيراني والعديد من القضايا الأخرى، حسبما جاء في البيان الذي أصدره البيت الأبيض اليوم.

وأشار البيان إلي أن المباحثات تناولت التهديد الذي تمثله إيران علي الطرفين، بالإضافة إلي قضايا أخري ثنائية وإقليمية.

علي صعيد آخر أعلنت صحافة إسرائيلية أن المسئولين في البيت الأبيض والحكومة الأمريكية يؤكدون أن واشنطن تشعر بالضيق بسبب توقف المباحثات حول " صفقة القرن"، لافتة إلي أن ترامب يشعر بخيبة أمل من نتنياهو ويتحدث عنه بطريقة سلبية، ومؤكدة أن ترامب قرر التخلي عنه بعد فشله في الجولة الأولي في الانتخابات واليت جرت في إبريل الماضي، لذلك لم يلجأ إلى مساندته في الجولة الثانية.