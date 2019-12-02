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مشاورات صينية روسية في بكين حول غسل الأموال والإرهاب

عرب وعالم

مشاورات صينية روسية في بكين
مشاورات صينية روسية في بكين

متابعات - أمينة عبد العال

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الإرهاب

روسيا

الصين

غسل الأموال

بكين

جرت اليوم في بكين مباحاثات بين الطرفين الروسي والصيني في إطار آلية الأمن العام والعدالة والقانون والنظام، حسبما أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن الروسي يفغيني أنوشين.

وأشار أنوشين في تصريحات صحفية إلى أن الطرفين ناقشا قضايا الحرب المشتركة ضد الإرهاب وخاصة في مجال تمويل الأنشطة الإرهابية وغسل الأموال ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأنشطة المشتركة لضمان أمن النقل بما في ذلك مشروع "حزام واحد – طريق واحد"، لافتًا إلي أن المشاركين في المباحثات تبادلوا الخبرات في ضمان سلامة المنشآت الحيوية والنشاطات العامة الكبري.

جدير بالذكر أن  الوفد الروسي ترأسه سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف والوفد الصيني ترأسه عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأمين اللجنة السياسية والقانونية للجنة المركزية في الحزب" جو شينكون".


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