خطر يهدد الإنسانية تحذر منه الأمم المتحدة

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متابعات - أمينة عبد العال

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"نقطة اللاعودة" تحذيرات أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس في سياق كلمته عن التأثيرات المدمرة للاحتباس الحراري.

وأضاف في مؤتمر صحفي علي هامش قمة "كوب25" للمناخ والتي ستعقد في مدريد حتى الـ13 من الشهر الجاري" يخوض العالم حربا ضد كوكب الأرض منذ عقود كثيرة، والآن بدأ الكوكب يرد ويقاتل البشر، منتقدًا الجهود التي يري أنها غير كافية والتي تقوم بها الدول الاقتصادية الكبرى للحد من انبعاث الكربون، مؤكدًا أننا نعاني من أزمة مناخ عالمية ولم تعد نقطة اللاعودة بعيدة، بل أصبحت أمامنا وتتجه بسرعة نحونا".

وأشار إلى أن الكوارث المتعلقة بالمناخ أصبحت أكثر تكرارًا وعنفًا وقتلاً وتدميرًا، متابعًا أن صحة البشر وأمنهم الغذائي أصبحوا مهددين ومعرضين للخطر لأن تلوث الهواء المرتبط بالتغير المناخي يتسبب بوفاة 7 ملايين شخص كل عام".

جدير بالذكر أن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة خلص إلي أن انبعاث ثاني أكسيد الكربون تتطلب خفضها بنسبة كبيرة 6.7% سنويا، وقال جوتيريش إن الشىء الوحيد المفقود هو الإرادة السياسية.

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