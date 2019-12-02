» أخيرًا.. شقيق الراحل هيثم أحمد زكي يتسلم التركة

02 ديسمبر 2019 - 10:33 ص

رغم صدمة الوسط الفني والجمهور المصري، بوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي منذ أيام، إلا أن الأحداث التي توافدت بعد الوفاة من ميراث وخطيبته غطت على حالة الحزن لحد ما.

وبعد كثرة الأخبار الأخيرة عن ميراث أحمد زكي، أخيرًا أسدل الستار عن تركة الفنان الراحل، حيث تم الحصد وتسليم الإرث إلى شقيقه رامي بركات، حيث يعتبر الوريث الشرعي له.

وكان قد تقدم رامى عز الدين بركات شقيقه من والدته والوريث الشرعي بتقديم طلب إلى محكمة شمال الجيزة الكلية لشئون الأسرة، بميراث الراحل الفنان هيثم أحمد زكي.

وفي السياق، كشف مصدر أمني عن تسلم شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، شقته في كومباوند بيفرلي هيلز، بقرار من النيابة العامة.

وأشارت المصدر إلى أن رامي عز الدين توجه أمس برفقة محاميه إلى نيابة الشيخ زايد وسلّمها إعلام الوراثة الصادر من المحكمة التي قضت بأنه الوريث الوحيد لممتلكات الفنان الراحل.

وبموجب القرار أخطرت النيابة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بتسليم رامي الشقة الذي بدوره توجه لقسم الشرطة، وسلمه العميد عمرو حافظ، مأمور قسم شرطة الشيخ زايد ثان، مفتاح الشقة التي قاموا بتغيير "الكالون" بها عقب وفاة الفنان ووضعها تحت تحفظ النيابة العامة.

وأصدرت الدائرة 23 بمحكمة شمال الجيزة الكلية لشئون الأسرة، شهادة وفاة ووارثة عن الراحل الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك بناء على طلب تقدم به شقيقه من الأم رامي عز الدين عبد الله.

وقالت المحكمة إنه تحقق وفاة المرحوم هيثم أحمد زكي بتاريخ 6 نوفمبر 2019 وانحصار إرثه الشرعي في شقيقه لأمه رامي عز الدين عبد الله محمد.

وتابعت المحكمة أن الأخير يستحق سدس تركة المتوفى فرضًا، والباقي تعصيبًا لعدم وجود وارث ضبط دون شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة سوى من ذكر.

وتضمنت قائمة ممتلكات الفنان الراحل شقة بمنطقة المهندسين وأخرى بمنطقة الهرم وشقة في منطقة نيو جيزة كان "هيثم" سدد جزءًا من ثمنها يقارب 15% وشاليه في منطقة الجونة مسددًا من ثمنه قرابة 20%، إضافة لشقة ببيفرلي هيلز التي توفي فيها الفنان الراحل.

كما تضم قائمة الممتلكات أيضًا السيارة الخاصة بالفنان الراحل، إضافة لسيارتين كانتا تخصان والده الفنان الراحل أحمد زكي، وآلت ملكيتهما لهيثم بعد وفاة والده، ثم من بعده آلت إلى رامي عز الدين.

وتوصل "رامي" إلى امتلاك شقيقه الراحل أربع حسابات بنكية، منهم حسابان في كل منهما مبلغ 110 آلاف جنيه، ويتم الاستعلام حاليًا عن رصيد الحسابين الآخرين، إضافة لوثيقة تأمين قيمتها 200 ألف جنيه.