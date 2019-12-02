الليلة.. «فرانس فوتبول» تعلن جائرة أفضل لاعب

02 ديسمبر 2019 - 10:21 ص

تعلن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، أفضل لاعب ولاعبة بالعالم من خلال الحفل الذى تقيمه المجلة بباريس لتسليم جائزة الكرة الذهبية.

وتسلم المجلة جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت سن 21 عامًا، إضافة لجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى بالعالم.

وتعتمد "فرانس فوتبول" على أصوات صحفيين رياضيين من حول العالم، للتصويت لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

ومؤخرًا تسربت صورة، أعلنت حسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة لجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته، وجاء فى المركز الثالث لاعب منتخب مصر محمد صلاح لاعب ليفربول.



