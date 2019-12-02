وزير الاتصالات يكشف تفاصيل الخدمات الإلكترونية الجديدة

كشف المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الأسباب الرئيسية وراء مشاكل انقطاع الإنترنت هي أن أجهزة الراوتر قديمة، ومن طراز ADSL، مشيرًا إلى أن شركة المصرية للاتصالات أطلقت حملة «غير راوترك» بـ5 جنيهات في الشهر لراوتر VDSL.
وأضاف عمرو طلعت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب ، المذاع على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن خدمات الإنترنت المنزلي تتعرض لانقطاع الخدمات بها بسبب رفع كفاءات الكبائن وتوصيل كابلات الفايبر إليها.
وأشار وزير الاتصالات إلي أنه جارٍ العمل على تحديث التطبيقات التي يتلقى العملاء من خلالها الخدمة، مضيفًا أنه عندما يتم تهجير تطبيق إلى تطبيق ينتج عنه فترة عدم استقرار التشغيل، مشددًا على أنه سيكون هناك استقرار في تشغيل خدمات الإنترنت في يناير القادم.