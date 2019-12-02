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تطورات مثيرة بواقعة فيديو انتحار طالب من برج القاهرة

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المصريون ـ متابعات

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أمر النائب العام بإجراء تحقيقات موسعة في واقعة نشر جزء من تسجيلات آلات المراقبة ببرج القاهرة، والخاصة بواقعة انتحار طالب بكلية الهندسة بجامعة حلوان.
وستعلن النيابة العامة كافة التفاصيل ببيان مستقل فور انتهاء التحقيقات.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو قالوا إنه للحظة انتحار طالب كلية الهندسة، الذي ألقى بنفسه أمس من أعلى برج القاهرة.
ويظهر الطالب مع صديقه أعلى البرج، وبينما كان صديقه يتحدث في هاتفه المحمول واستدار له، قام الشاب بالتسلق فوق سور البرج وإلقاء نفسه في الوقت الذي حاول صديقه إنقاذه لكنه لم يتمكن من ذلك.


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