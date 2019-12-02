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ميسي يقود برشلونة لصدارة "الليجا" بالفوز على أتلتيكو مدريد

الرياضة

ميسي
ميسي

المصريون ووكالات

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عقوبة هزيلة من الاتحاد الإسباني ضد برشلونة

قاد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي يوم الأحد ،فريقه برشلونة لاجتياز إحدى العقبات الصعبة في حملة الفريق الكتالوني للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه الثمين والمثير بهدف دون رد على مضيفه أتلتيكو مدريد في قمة مباريات المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.
واستعاد برشلونة صدارة ترتيب البطولة، التي فقدها السبت لمصلحة غريمه التقليدي ريال مدريد، بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على الفريق العاصمي، الذي تراجع للمركز الثاني.
في المقابل، تجمد رصيد أتلتيكو، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 25 نقطة في المركز السادس.
وكان أتلتيكو هو الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، الذي تبارى خلاله نجومه في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم، فيما وقف الألماني مارك أندري تير شتيغن حارس مرمى برشلونة سدا منيعا أمام محاولات الفريق المدريدي للتسجيل.
وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل ميسي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86، ليقود برشلونة لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في البطولة.

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