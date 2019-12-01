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مسؤول سويدي يعتذر عن نشر صورة "مسيئة للعرب"

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المصريون ووكالات

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نشر مسؤول محلي سويدي بالعاصمة ستوكهولم رسما كاريكاتوريا "مسيئا للعرب" خلف ردود فعل غاضبة من قبل الجالية العربية هناك، قبل أن يحذفه لاحقا، ويعتذر عن نشره.
وعبر حسابه على موقع فيسبوك نشر "لارس أولين" العضو البلدي من حزب المحافظين في دائرة بلدية فيلنجبي بستوكهولم صورة كاريكاتورية مزرية لشخص عربي يلبس عقالا وذيلها بتعليق ساخر قال فيه "حينما تعلم بأن العربي شخص ذكي".
وقال التلفزيون السويدي إن "أولين" أنكر بداية أنه نشر تلك الصورة على صفحته غير أنه قدم لاحقا اعتذارا بهذا الشأن.
وحسب المصدر ذاته، قالت زعيمة حزب المحافظين عن نفس البلدية كارينا وتزلور إنها من اكتشفت الصورة على صفحة "أولين"، وأخبرته بضرورة حذفها تجنبا للانتقادات.
وأضافت "وتزلور": "ربما تعرضت صفحة أولين إلى الاختراق".
إلا أن "أولين" أقر لاحقا بأنه هو من نشر الصورة، معللا فعلته "بعدم الانتباه أحيانا لما يصل المرء من صور من أصدقائه وينشرها بغباء دون التفكير في عواقب ذلك".
وأحدث نشر الصورة المسئية ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما من قبل الجاليات العربية بالسويد.
ويرى مراقبون أن "الصورة المسيئة للعرب" تأتي في إطار تصاعد وتيرة الكراهية والتعصب ضد الأجانب عموما والعرب بشكل خاص.
ويضع هذا التطور حزب المحافظين الذي يعد التيار اليميني المعتدل نسبيا بالبلاد في وضع حرج خاصة أنه الحزب الثاني من حيث الشعبية بعد "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" الحاكم.
وقبل أيام صرح جيمي أكيسون رئيس الحزب اليميني المتطرف "ديمقراطيو السويد"، الذي تأسس عام 1988 على يد مجموعات تؤمن بتفوق العنصر الأبيض، بأنه من المحتمل التحالف مستقبلا مع حزب المحافظين.
وقال متابعون إن هذه التصريحات تعد إشارة ضمنية إلى تقارب فكري محتمل بين الطرفين فيما يخص قضايا الهجرة وظاهرة الإسلاموفوبيا المتنامية في الغرب ضد المسلمين. -

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