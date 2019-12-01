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العراق.. كتلة الصدر تقاطع اجتماعات اختيار بديل لعبد المهدي

عرب وعالم

مقتدى الصدر
مقتدى الصدر

المصريون ووكالات

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عبد المهدي: الحكومة العراقية لن تستقيل

أعلنت كتلة "سائرون" المدعومة من زعيم التحالف الصدري مقتدى الصدر، الأحد، عن مقاطعة اجتماعات الكتل السياسية الخاصة باختيار مرشح لرئاسة الحكومة العراقية بديلا عن رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.
وقالت الكتلة في بيان، اطلعت عليه الأناضول، "تحالف سائرون يعلن عدم حضوره أي اجتماعات مع الكتل السياسية لاختيار بديل لعادل عبدالمهدي لأن الأمر من اختصاص الشعب والمتظاهرين".
وصوت البرلمان، الأحد على قبول استقالة عبد المهدي لتتحول حكومته إلى تصريف الأعمال.
وينص الدستور على وجوب أن يكلف رئيس الجمهورية برهم صالح خلال 15 يوما مرشح الكتل الأكبر في البرلمان لتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما.
لكن كتلة "سائرون" وهي الأكبر في البرلمان (54 من أصل 329 مقعدا)، استبقت هذه الخطوة بالإعلان عن تنازلها عن تكليفها ووضعت هذا الخيار للشعب، في إشارة إلى المحتجين الذي يطالبون برحيل كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويطالب المحتجون بتولي شخصية مستقلة سدة الحكم بعيدا عن الأحزاب الحاكمة المتهمة بالفساد.
ومنذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط 421 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد. -

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