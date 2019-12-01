ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

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مال وأعمال

الدولار
الدولار

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أسعار الذهب

الذهب

سعر الذهب

الذهب اليوم

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في ختام التعاملات اليوم الأحد، 1 ديسمبر 2019 استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك.

البداية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل الدولار 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

كما سجل السعر في بنك مصر 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

أما بنك القاهرة فبلغ سعر العملة الخضراء 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس بلغ السعر 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

في حيين سجل السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.08 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

بينما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي سجل 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

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