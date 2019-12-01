  • الأحد 01 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:43 م
بحث متقدم
الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

حلا شيحة

خناقات النجوم.. من «أسما» إلى «حلا» يا قلبى لا تغضب

وزير الداخلية

حركة تنقلات بـ«الداخلية» ومديرًا جديدًا لأمن القاهرة

مرتضى

مرتضى منصور يتلقى هدية ثمينة من«الحبتور»

جابر طايع ووزير الاوقاف

فيديو.. سقطات «الرجل الثاني» تشعل الغضب داخل «الأوقاف»

انجي خوري

فنانة شهيرة ترد على إصابتها بـ«الإيدز»

السيسي

"السيسي" يتحدث عن فرص عمل عظيمة

ميتشو

صدمة.. إصابة «ميتشو» بالسرطان ومرتضى منصور يعلق

الكويت

الكويت تفاجئ الجميع وتعلن عن موعد المصالحة الخليجية

لحظة انتحار الطالب

+18.. لحظة انتحار شاب الهندسة من أعلى برج القاهرة

بالأسماء..

حركة تنقلات بـ«الداخلية» ومديرًا جديدًا لأمن القاهرة

آخر الأخبار

وزير الداخلية
وزير الداخلية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

على أنغام "ليه بيداري".. روبي تشعل مهرجان القاهرة بـ"وصلة رقص"

#

ننشر أبرز توصيات ندوة «إعلام القاهرة» الخاصة بـ فبركة الأخبار

#

مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة

#

بالأسماء.. النائب العام يعتمد حركة التنقلات الداخلية للنيابات

وزير الداخلية

القاهرة

مدير أمن

حركة تنقلات

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات بصفوف قيادات الوزارة، والتي كان على رأسها تعيين مديرًا جديدًا لأمن القاهرة.

وتأتي حركة التنقلات فى ضوء تطوير منظومة العمل الأمنى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان ، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية

وجاءت الحركة على النحو التالى :

لواء/ نائل ثروت عزيز يسى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعى.

لواء/ جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدى – مدير أمن القليوبية.

لواء/ طارق مرزوق محمد عبدالمغنى سيد أحمد – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

لواء/ هشام فاروق طلب أبوزيد – مدير أمن أسوان .

لواء/السيد صابر عبدالغنى خيرالله – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى .

لواء/ رجب محمود أحمد عبدالعال – مدير أمن السويس .

لواء/ شريف عبدالحميد إبراهيم غريب – مدير أمن قنا .

لواء/أشرف محمد محمد إبراهيم الجندى – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة .

لواء/سامى عبدالرازق غنيم هيسه – مدير أمن الإسكندرية .

لواء/عماد أحمد محمود أحمد – مدير أمن مطروح .

لواء/هشام جاد أحمد حسن البرادعى – مساعد الوزير لقطاع السجون .

مدير أمن القاهرة الجديد

شغل اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة الجديد، عدة مناصب أمنية بعدة قطاعات منذ تخرجه في كلية الشرطة، حيث عمل بقطاع الجوازات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة، وتم تصعيده العام الماضي كنائب لمدير المباحث ومديرًا لمباحث العاصمة، قبل صدور قرار بتعيينه مديرًا لأمن القاهرة .

ونجح «الجندي»، خلال عمله كنائب لمدير مباحث القاهرة، في الكشف عن العديد من الجرائم التي شغلت الرأي العام، وأبرزها القبض على العصابة الأردنية بمدينة نصر، كما كان رئيسًا لفريق البحث في واقعة مجزرة الرحاب، وأيضًا القبض على العديد من الخلايا الإجرامية والإرهابية.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد
» مصرع شاب أسفل عجلات المترو بأرض المعارض
» حكم بحبس داعية كويتي شهير
» أستون فيلا يتعادل إيجابيًا مع مانشستر يونايتد
» 6 أغذية تحافظ على شعرك من الصلع.. تعرف عليها
» طارق حامد ينشر تغريدة نارية ثم يحذفها فورًا
» صور صادمة لمقتل طفلة عراقية بالنجف
» 4 مطالب من الأهلي لـ«الكاف».. تعرف عليها
» بالصور.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثي قطار بالمنصورة
» آرسنال يتعادل إيجابيًا مع نوريتش سيتي
» رسميًا.. «المسابقات» تحدد موعد قمة الأهلي والزمالك

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:13 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس