مرتضى منصور يتلقى هدية ثمينة من«الحبتور»

أمير سعد
حرص خلف الحبتور، رجل الأعمال والملياردير الإماراتي، على نشر مقطع فيديو لاستقبال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك له بمنزله في القاهرة.
وأعرب «الحبتور» عن سعادته باستقبال مرتضى منصور، مضيفًا أنها المرة الأولى التي يلتقي معه رغم صداقتهما المستمرة منذ سنوات، حيث تخلل الزيارة حديث شيق بين الطرفين.
ويظهر في مقطع الفيديو لقطات من حوار دار بين الحبتور ومنصور دون صوت، واختتم مقطع الفيديو بلقطة يهدي فيها الحبتور سيرته الذاتية في كتاب حمل اسمه "خلف أحمد الحبتور".
كما نشر الحبتور، مقطع فيديو أثناء زيارته إلى فندق أم كلثوم الذي كان منزلها سابقًا في القاهرة، قائلًا، «ما أجمل من زيارة إلى المكان الذي عاشت فيه كوكب الشرق سيدة الغناء العربي. الله يرحمها، هي التي أطربت الأجيال وأغنت الموسيقى العربية بغنائها لأجمل القصائد العربية. مصر أم الدنيا".
سعدت باستقبال المستشار #مرتضى_منصور @mortadamansor في منزلي في #القاهرة. رغم أنها المرة الأولى التي نلتقي بها، إلا ان الزيارة كانت ممتعة تخللها حديث شيق وكأننا أصدقاء منذ زمن طويل. يا مرحباً به. pic.twitter.com/sbJmcKc9VP— Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) November 30, 2019
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