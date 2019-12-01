«محمد منير» يكشف سر مرضه الذي أقلق الجمهور

01 ديسمبر 2019 - 08:29 م

أقلق الفنان محمد منير، محبيه بعد أن ظهر جالسًا على كرسي في حفل مهرجان الموسيقى العربية مؤخرًا.

وكشف منير خلال حفله بنادي هليوبوليس، عن أنه يعاني من قصور في مفصل الحوض، مثل لاعبي الكرة، لكنه لن يتوقف عن الغناء.

ومازح منير الجمهور، قائلاً: "أنا ممكن أتحجج وأخد سنة أجازة.. بس هعل أنتوا هتوافقوا على دا؟.. فسيبوني أدلع عليكم شوية".

وكان منير أجرى عملية جراحية في أواخر أكتوبر الماضي أثرت بشكل كبير على حركته، ولزم الفراش لبعض الوقت، حتى يتم شفاءه، إلى أن ظهر في مهرجان الموسيقى العربية الذي تم تكريمه خلاله مؤخرًا، جالسًا على كرسي متحرك.