إحراق القنصلية الإيرانية في العراق

01 ديسمبر 2019 - 07:49 م

قالت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، إن حريقًا نشب بقنصلية إيران في محافظة النجف العراقية قبل قليل، في حين تحاول فرق الإطفاء السيطرة عليه.

ونقلت عن مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، أنه تم إحراق القنصلية الإيرانية للمرة الثانية.

وذكرت أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق، تزامنًا مع اندلاع احتجاجات في النجف حتى الآن، قتل فيها اثنان من المتظاهرين اليوم الأحد.

وكانت ذات القنصلية الإيرانية، قد تعرضت لحريق يوم الأربعاء الماضي.

وأنزل المتظاهرون العراقيون العلم الإيراني من مبنى القنصلية، ورفعوا بدلا منه العلم العراقي.