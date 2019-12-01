شاهد.. ماذا فعل عادل إمام في حفل زفاف أحمد حلمي ومنى زكي

01 ديسمبر 2019 - 07:49 م

انتشر مقطع فيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظات نادرة من حفل زفاف الفنان أحمد حلمي على الفنانة منى زكي.

ويظهر في الفيديو مقتطفات من حفل الزفاف، الذي قدمت "منى زكي" فيه أغنية لزوجها، فيما رد عليها "حلمي" بأغنية أخرى.

الفيديو جاء ضمن برنامج يقدمه الإعلامي ممدوح موسى، عبر برنامجه "المفاجأة"، الذي عرض على قنوات "إم بي سي" منذ سنوات.

وخلال تأدية حلمي إحدى الرقصات مع منى زكي على الأغنية، فوجئ بموقف كوميدي من الفنان المصري عادل إمام، إذ اقتحم المسرح وأخذ منى زكي مبعدا أحمد حلمي عنها، واستكمل معها الرقصة، ثم قام بعدها بتهنئتهما على الزواج، وقبلهما وأخذ صورًا تذكارية معهما.