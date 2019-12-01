» «مرتضى»: انسوا قناة الزمالك.. وعقوبات ضد المتضامنين مع «ميتشو»

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على الهزيمة القاسية للفريق الأبيض أمام مازيمبي الكونغولي، بثلاثة أهداف دون رد، في دوري أبطال إفريقيا.

وقال «مرتضى»، الخسارة أمام إنبي بالدوري العام والسقوط في الكونغو أمام مازيمبي بهذه النتيجة يتحملها الجهاز الفني بالكامل وجميع اللاعبين دون استثناء.

وتوعد «منصور» المتضامنين مع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بعقوبات مالية قدرها 300 ألف جنيه، نتيجة مخالفتهم للوائح التي تنص على منع اللاعبين من كتابة أي شي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعن ظهور قناة الزمالك، قال رئيس النادي أن الأمر في طريقه للفشل بسبب تعنت إعلام المصريين مع إدارة النادي الأبيض، بعد رفضهم منع ظهور عدد من الإعلاميين على القنوات الفضائية الأخرى.

وحول استمرار «ميتشو» على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض في الفترة القادمة، أوضح رئيس نادي الزمالك أنه من المنتظر عقد جلسة مع المدرب الصربي بمقر القلعة البيضاء على أن يتم إعلان القرار بشأن بقائه أو رحيله عقب انتهاء الجلسة مباشرًا.

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