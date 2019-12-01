6 أغذية تحافظ على شعرك من الصلع.. تعرف عليها

01 ديسمبر 2019 - 05:45 م

تساقط الشعر من المشاكل التي تؤرق الرجال البالغين، بل والنساء أيضًا، وهو ما يجعل من الحصول على شعر قوي وصحي هو حلمًا يصعب تحقيقه للكثيرين.

ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يعاني 85 في المائة من الرجال من تساقط الشعر بحلول سن الخامسة والثلاثين، بينما يعاني 25 في المائة من تلك المشكلة قبل بلوغ سن العشرين، وفقًا للأبحاث التي أجرتها جمعية تساقط الشعر الأمريكية.

كما أن النساء يشكلن أربعين بالمائة من الذين يعانون من تساقط الشعر بالولايات المتحدة.

فما الذي يمكن فعله حيال ذلك؟ وهل هناك طرق طبيعية لتعزيز نمو الشعر؟، الجواب نعم! هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد على نمو الشعر.

وفيما يلي قائمة بأهم ستة أطعمة تساعد على نمو الشعر:

الخضروات الورقية

تتوفر في الخضروات الورقية؛ مثل السبانخ واللفت، الحديد، وهو معدن ضروري للحفاظ على خلايا الشعر الصحية. وربطت الأبحاث بين نقص الحديد وتساقط الشعر، لأن انخفاض الحديد هو مؤشر على أن الأكسجين والمواد المغذية لا تنتقل إلى جذور الشعر والبصيلات، وهذا ما يجعل نمو الشعر ضعيفًا جدًا.

- الحمضيات

البرتقال والليمون والجريب فروت، جميعها تحتوي على فيتامين "سي"، وفيتامين "ج"، الذي يساعد على امتصاص العناصر الغذائية المهمة الأخرى مثل الحديد، كما أنه يبني الكولاجين الضروري لنمو الشعر لأنه يحافظ على قوته من الجذر إلى الحافة.

-البطاطا

على الرغم من أنك قد تعتقد أن شعرك ينمو ببطء، إلا أنه في الواقع هو الجزء الأسرع نموًا في الجسم، لأن الجلد الذي يتصل به هو أسرع الأنسجة نموًا فيه.

ومن أجل أن تعمل هذه الأنسجة، فلابد من فيتامين (أ)، الذي يتوافر بشكل خاص في البطاطا، التي توفر أكثر من أربعة أضعاف ما تتناوله يوميًا.

- البيض

البروتين هو عنصر حاسم في ضمان نمو شعر صحي، لأن الشعر مصنوع من البروتين. والكيراتين يتواجد في جذور الشعر، مما يجعل من المهم للغاية الحفاظ على جرعة صحية من البروتين في نظامك الغذائي.

والبيض يحتوي على البروتين، إذ تتراوح البيضة الواحدة على ما يتراوح ما بين هناك 6-7 جرامات من البروتين لمساعدة الشعر على النمو بمعدل قوي وصحي.

-الأفوكادو

الأفوكادو يفيد بشكل مثير للشعر الجاف، لكونه يحتوي على فيتامينات A و D و E و B6 ، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والأحماض الأمينية والمغنيسيوم وحمض الفوليك والنحاس والحديد.

ويساعد فيتامين (هـ) على وجه الخصوص على تحسين الدورة الدموية اللازمة لبصيلات الشعر لتعزيز نمو الشعر الصحي. ويمكن تناوله في السلطة، أو في استخدام زيت الأفوكادو مباشرة على الشعر.

- المكسرات

الأحماض الدهنية أوميجا 3 تتواجد في السمك. ولا يستطيع الجسم إنتاج هذه الدهون الصحية، لذا يحتاج إلى البحث عن مصادر خارجية وضمها إلى النظام الغذائي. والمكسرات والبذور مثل اللوز والكاجو والجوز مليئة بهذه الدهون الصحية.

تحتوي المكسرات أيضًا على فيتامين (د)، الذي يساعد على بصيلات جديدة، ونمو شعر سميك وقوي وصحي.