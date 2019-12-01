"السيسي" يتحدث عن فرص عمل عظيمة

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الاتصالات

السيسي

الرقمنة

فرص عملى

مجال الرقمنة

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مساء اليوم، عن "فرص عمل عظيمة".

 وقال "السيسي": "إن فرص العمل في مجال الرقمنة بمصر عظيمة جدًا"، مؤكدًا إصرار مصر على التحرك في مجال الرقمنة.

وأكد أن مجال الرقمنة هو الحاضر والمستقبل، مضيفًا: "هذا المجال الذي نتمنى السير فيه".

وشدد "السيسي" على أن الدولة تمتلك استراتيجية واضحة في هذا المجال، مؤكدًا على دعم العمل فيه، مشيرًا إلى أن هذا سيحقق كل عناصر النجاح، والتحرك في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد وتقلل التدخل البشري في عمل الحكومة.

وقال إن "مصر تعتبر بمثابة سوق كبير به 100 مليون إنسان"، مشيرًا إلى دعم الدولة في هذا المضمار.

وافتتح "السيسي" اليوم الأحد، معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحضر مراسم الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة بالدولة.

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