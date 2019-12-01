«انتقام امرأة».. خنقت خصيتي زوجها حتى الموت

01 ديسمبر 2019 - 05:12 م

قتلت نيجرية، زوجها بإمساك خصيتيه والضغط عليه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بعد أن تطورت مشادة بينهما إلى تشابك بالأيدي.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الزوج صفع زوجته، ما دفعها إلى رفع بنطاله، والضغط على خصيتيه حتى وفاته.

وبعد فقدان الزوج الوعي، تم نقل إلى المستشفى، وسرعان ما أعلن عن وفاته. فيما بررت المرأة قتلها لزوجها بأن تصرفاتها خضع لسيطرة الشيطان.

والحادث ليس الأول من نوعه، ففي عام 2017، قتلت امرأة هندي والد زوجها في قرية "سايتولا" شمالي الهند، من خلال الضغط على خصيتيه حتى وفاته.

وكان الزوجان ثملين حينما تعاركا، وعندما تدخل والد الزوج "جاو كيركيتا" لفض الشجار بينهما، أمسكته من إحدى خصيتيه، ما أدى إلى انفجارها وحدوث نزيف تسبب في وفاته.

وفي عام 2013، حوكمت امرأة بعد أن قُتلت أحد أصحاب المتاجر بنفس الطريقة، بعد خلاف بينهما حول ركن السيارة في "هايكو" بالصين.

وعلى إثر ذلك، أمسكت المرأة بخصيتي الرجل، وصرخت: "سأضغط عليها حتى الموت، ولن تنجب أطفالًا أبدًا!".