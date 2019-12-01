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"علام" يعزي "تواضروس" في ضحايا كنيسة المنيا

الحياة السياسية

علام
علام

الطيب حسين

شوقى علام

كنيسة المنيا

ضحايا كنيسة المنيا

أصدر الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، بيانًا قدم خلاله العزاء والمواساة لقداسة بابا الإسكندرية تواضروس الثاني، " في ضحايا كنيسة المنيا.

وكان حائط الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا بمركز ملوي بالمنيا، قد انهار اليوم الأحد، ما أدى إلى وفاة 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين.

وأعر بمفتى الجمهورية عن خالص عزائه للبابا ولأسر ضحايا الحادث، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أشاد المفتي بالروح الوطنية العالية في ظل قوة أواصر الوحدة الوطنية التي تجمع بين المسلمين وإخوانهم المسيحيين في وطنهم الغالي مصر، متوجهًا بالدعاء للمولى عز وجل أن تنعم مصر الغالية بالأمان والرخاء.

 


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