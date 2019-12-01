وفاة فتاة كويتية أثناء«سهرة حمراء» مع شابين

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محمد فضل- متابعات

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جدل

شابين

سهرة

أثارت واقعة غريبة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت اليوم، وذلك بعد العثور على فتاة في عقدها الثالث، جثة هامدة أمام مستشفى الفروانية، مرتدية ملابس سهرة وعليها عباءة.

وحسب صحف محلية، فإن شهود عيان أفادوا أن الفتاة كانت بصحبة شابين، وقاما بإلقائها من السيارة أمام المستشفى وفرا هاربين، فيما تم نقل الفتاة إلى المستشفى وعمل محاولات إنعاش لها إلا أنها كانت قد فارقت الحياة.

فيما أمر وكيل نيابة الفروانية بإحالة جثة الفتاة إلى الطب الشرعي، وذلك للوقوف على سبب وفاتها وكذلك تحديد هويتها، فيما لم يظهر لرجال الأمن وطبيب الأدلة الجنائية الذي عاين الجثة مبدئيا وجود ما يشير الى إصابات أو كدمات أو طعنات، وهو ما يرجح أن يكون الوفاة إما طبيعية أو ناتجة عن شبهة جنائية، ما حدا وكيل النائب العام الى إخطار أجهزة الأمن بأن يتم تصنيف القضية باعتبارها شبهة جنائية.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية، عن مصدر أمني، قوله إن عمليات وزارة الداخلية- وفي ساعة متقدمة من يوم أمس- تلقت إخطارا من تحقيق مستشفى الفروانية يفيد بوصول سيدة متوفاة، وانها لدى وصولها كانت ترتدي ملابس سهرة وعباءة.

وأضاف المصدر: على الفور انتقل رجال المباحث الذين قاموا بعمل تحريات سريعة أفادت بأن هناك شابين كانا على متن مركبة يابانية صالون لونها سيلفر قاما بإنزال السيدة والهرب الى جهة غير معلومة، فيما لم يتمكن أي من العمال من التقاط رقم لوحة المركبة.


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