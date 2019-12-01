  • الأحد 01 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:40 م
بحث متقدم
صورة الطفلة

صور صادمة لمقتل طفلة عراقية بالنجف

جوميز وبن سلمان

نجم «الهلال» يتراجع عن وعده لـ«بن سلمان»

أرشيفية

وفاة فتاة كويتية أثناء«سهرة حمراء» مع شابين

صلاح ورونالدو

«صلاح» يتخطى «رونالدو» وهذا هو الفائز بالكرة الذهبية

مظاهرات العراق

أول حكم بالإعدام على ضابط عراقى لقتله متظاهرين

الافتاء

"الإفتاء" تحسم الأمر بشأن إخراج زكاة المال بالتقسيط

متظاهر عراقي

تفاصيل مرعبة عن تعذيب متظاهرين عراقيين في مرقد الحكيم

دار الافتاء

تحذير شديد اللهجة من مرصد الإفتاء

محمد هنيدي: المرأة المصرية أثبتت أنها تستحق الامتيازات التي أعطاها لها الدستور

أول تعليق لـ"هنيدي" بعد خروجه من غرفة العمليات

مدينة الخليل

إسرائيل تقرر تدشين حي استيطاني جديد بالخليل

مفاجأة..

«صلاح» يتخطى «رونالدو» وهذا هو الفائز بالكرة الذهبية

الرياضة

صلاح ورونالدو
صلاح ورونالدو

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

صورة مسربة تكشف ترتيب "صلاح" للفوز بالكرة الذهبية

#

"كلوب" يرشح الفائز بالكرة الذهبية هذا العام

#

«مودريتش» يرشح «صلاح» و«رونالدو» للفوز بالكرة الذهبية

#

إنجاز جديد لـ "صلاح" على حساب رونالدو

ميسي

رونالدو

محمد صلاح

الكرة الذهبية

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مسربة لنتجة ترتيب اللاعبين في تصويت الكرة الذهبية والفائز بالجائزة المرموقة، قبل يوم واحد من حفل تقديم الجائزة الاثنين في باريس.

وأظهرت الصورة المسربة، تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقائمة اللاعبين، بالأصوات الأعلى، فيما تلاه الهولندي فيرجيل فان دايك ثانيًا، والمصري محمد صلاح ثالثًا.

كما أظهرت الصورة حصول «ميسي» على 446 صوتًا، بفارق 64 صوتًا عن مدافع ليفربول، مما يعني حصول ميسي على الكرة الذهبية السادسة في مشواره الكروي.

وتعتمد مجلة «فرانس فوتبول» على أصوات صحفيين رياضيين من حول العالم، للتصويت لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

ووفقا للصورة المسربة، احتل صلاح المركز الثالث في قائمة أفضل لاعبي العالم، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو الرابع، والسنغالي ساديو ماني الخامس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. «المسابقات» تحدد موعد قمة الأهلي والزمالك
» الكونفدرالية.. بيراميدز يهزم رينجرز النيجيري 1/3 خارج أرضه
» «صلاح» يتخطى «رونالدو» وهذا هو الفائز بالكرة الذهبية
» إسرائيل تقرر تدشين حي استيطاني جديد بالخليل
» أول تعليق من زوج الراقصة جوهرة: "معملناش شيء مشين"
» مقاتلات ملكية تثير الذعر في لندن
» زيارة مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى الكاميرون
» يريد الزواج بزوجة أخيه بعد الطلاق
» الصين تتخذ قرارًا يقلق مستخدمى الهواتف الذكية
» سفير مصر في إيطاليا: معرض ارتيجيانو صورة مشرفة لمصر ومنتجاتها التراثية
» القبض على "الشمري" ومنعه من السفر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية