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سفير مصر في إيطاليا: معرض ارتيجيانو صورة مشرفة لمصر ومنتجاتها التراثية

الحياة السياسية

معرض ارتيجيانو
معرض ارتيجيانو

أمينة عبد العال

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التضامن

سفير مصر

أشاد السفير هشام بدر سفير مصر في إيطاليا بمستوى العارضين والمشاركين بمعرض ارتيجيانو دي افييرا المقام بميلانو في الفترة  من 30 نوفمبر حتى 8 ديسمبر

وتفقد سفير مصر في روما الجناح المصري والتقي بالعارضين والتقط معهم الصور التذكارية وأبدى سعادته بوجودهم في إيطاليا ووجه بتقديم كل سبل الدعم للعارضين من خلال القنصلية المصرية في ميلانو.

وصرح  السفير هشام بدر بأنه يشعر بالفخر لاختيار مصر ضيف شرف  معرض ارتجيانو الذي يعد أهم معرض للحرف اليدوية في العالم كما أن مستوى العارضين والمعروضات يعكس صورة مشرقة وجميلة لمصر ولمنتجاتها التراثية

وأشاد هشام بدر بمستوى التنظيم  والجهد المبذول من وزارة التضامن الاجتماعي في اختيار العارضين وإنهاء كل الأمور المتعلقة بمشاركتهم في المعرض ووجه التحية لوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي علي اهتمامها بكل التفاصيل والمتابعة الدقيقة لكل الأمور على مدار الأشهر الماضية.


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