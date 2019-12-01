  • الأحد 01 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:27 م
بحث متقدم
دير أبو فانا

بالأسماء.. ضحايا انهيار سور أبو فانا الأثري بالمنيا

الإفتاء

هل ترث من خلعت نفسها؟.. الإفتاء تجيب

بايدن وترامب

"بايدن" يحذر: بقاء ترامب في السلطة خطر

صورة من الفيديو

طلاب يشيعون جثمان معلمتهم بالزي المدرسي

المغامسي : "بن زايد" قائد فذ ينتسب إلى بيت العراقة

المغامسي : "بن زايد" قائد فذ ينتسب إلى بيت العراقة

هالة زايد وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: إحنا كنا قافلين الحنفية

ارشيف

مظاهرات تضرب"تل أبيب" وتطالب برحيل نتنياهو

شيخ الأزهر

الباز لشيخ الأزهر: ما تقوله مزعج

كامل الوزير

وزير النقل: اطمنوا يا مصريين "كامل الوزير" بيشتغل

عثمان خان

فيديو نادر لمنفذ حادث طعن لندن وهو يكشف هذا الأمر

اصطدام جرار زراعي بقطار المنصورة وإصابة شخصين

قضايا وحوادث

قطار
قطار

علي محمود

أخبار متعلقة
#

محافظ البحيرة: وفاة شخصين فى حريق إيتاي البارود

#

السكك الحديدية: مصرع وإصابة 8 فى اصطدام جرار قطار بسيارة

#

مقتل 11 وإصابة العشرات في اصطدام قطارين

#

العراق.. مقتل شخصين وإصابة 3 في تفجير عبوتين شمالي البلاد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد، انحراف جرار زراعي "كان يسير بجوار خط السكة الحديد بين محطتي سلسيل والرياض بخط "المنصورة المطرية"؛ بمقطورة بدون "لوحات معدنية" الأمر الذي أدى إلى احتكاكه مع العربة الأولي من قطار 208 ركاب "المطرية- المنصورة".

وأشارت الهيئة، في بيان،  إلي وجود تلفيات بسيطة بالعربة، وحدوث كدمات طفيفة لراكبين، موضحة أنه على الفور تم نقلهما لمستشفى ميت سلسيل العام.

ولفت البيان، إلى استكمال القطار رحلته للمنصورة بدون أي عوارض وفي السياق نفسه ناشدت الهيئة قائدي المركبات والدراجات البخارية والمشاة بالالتزام بتعليمات الهيئة والعبور من المنافذ الشرعية؛ حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اصطدام جرار زراعي بقطار المنصورة وإصابة شخصين
» بعد وفاتها.. العثور على جثة زوجها بالثلاجة
» إليسا تشعل الأجواء برقصتها الشهيرة بكندا
» فوائد سحرية لـ"قشرة الموز" كل يوم
» وقفة ومسيرات لطلاب الجامعات بالعراق
» التشكيل المتوقع لـ "بيراميدز" فى مواجهة بطل نيجيريا
» "ديسكفرى" تنتج 3 أفلام عن المتحف المصرى الكبير
» في اسكتلندا.. علاج المدمنين بجرعة "هيروين"
» ضبط شابين يتعاطيان المخدرات داخل محكمة
» متظاهرو "هونج كونج" يطالبون ترامب بالتدخل لتحريرهم من الصين
» تخفيض سعر اللحوم 5 جنيهات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية