» فوائد سحرية لـ"قشرة الموز" كل يوم

01 ديسمبر 2019 - 12:29 م

اعتاد الناس تناول الموز وإلقاء قشره إلا أن العديد من الأبحاث والدراسات الجديدة أثبتت فوائد عديدة مهمة لصحة الإنسان من تناول موزة يوميًا، وكان أهمها أنه يساعد علي سرعة الهضم وتخفيض الكولسترول في الجسم وكذلك علاج بعض مشاكل البشرة، وكذلك تبييض الأسنان ويلجأ إليها البعض بدلاً من الذهاب إلى الطبيب.

ومن المعروف أن الموز يحتوي على الكثير من الفيتامينات مثل بي6 وسي، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي له دور محوري في تخليص الشرايين من الترسبات الضارة التي تتراكم مع مرور الوقت، وكذلك يوجد المنجنيز والمغنسيوم والفولات والنياسين والحديد، والمعادن والألياف التي تقي الجسم من الأمراض، وأهمها الجلطات والنوبات القلبية.