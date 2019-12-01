وزيرة الصحة: إحنا كنا قافلين الحنفية

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الأطباء

عمرو أديب

ام بى سى مصر

التكليف

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، آخر تفاصيل النقاش القائم حاليًا بين الوزارة ونقابة الأطباء بشأن ملف نظام التكليف الجديد، مؤكدة أنهم سيعقدون اجتماعًا مع النقابة نهاية الأسبوع للوقوف علي نقاط واضحة.

وأضافت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب أن الأطباء الذين سيلتحقون بوزارة الصحة سوف يحصلون على فرصة تعليم مهني بأعلى معايير دولية، لافتة إلى أن أكثر من 60% من الأطباء في السابق كانوا لا يحصلون على تدريب.

وتابعت: "محدش يقول الخدمة وحشة ليه، ده طبيب وعايز يتعلم وإحنا كنا قافلين الحنفية"، مشيرة إلى أنها عقدت مع أطباء وأسرهم لتوضيح مزايا النظام الجديد".

ووجهت وزير الصحة رسالة إلى نقابة الأطباء: "اطمنوا متقلقوش، مع بعض هنكمل"، مؤكدة أنهم ملتزمون بتدريب 100% من الأطباء.

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