طلاب يشيعون جثمان معلمتهم بالزي المدرسي

01 ديسمبر 2019 - 12:08 م

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، لقطات حية لتلاميذ معهد أزهري بكفر الشيخ، قاموا بتشييع جثمان معلمتهم بحقائبهم المدرسية والزي المدرسي، معقبًا: "هي دي الأخلاق والمشاعر النبيلة بين التلاميذ والمعلمين".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي": "نتمنى انتشار هذه الصورة بشكل كبير بين طلاب المدارس، خاصة أن السنوات الأخيرة شهدت حالة غير سوية بين التلاميذ والمعلم".

ونعت شهد سامي بيدر، الطالبة بالمعهد الأزهري الابتدائي، معلمتها قائلة: "كانت إنسانة محترمة، وكانت حريصة على التواصل مع الطلاب وحل مشاكلهم، معقبة: بعدما خرجنا من المدرسة، قمنا بتوديع المدرسة، ووقفنا في الطابور، وروحنا لها المقبرة، وكتبنا لها ورق على المقبرة، به بالكثير من كلام الحب والوفاء".

ولم يتمالك الإبراشي نفسه عقب سماعه رسالة نعي الطالبة، ليرد عليها باكيا :"الله يرحمها".