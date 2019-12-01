الباز لشيخ الأزهر: ما تقوله مزعج

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عرض الإعلامي محمد الباز، تصريحات نسبها للإمام الأكبر "أحمد الطيب" كان مفادها: "القنوات ترفض ظهور علماء للرد على مهاجمي الأزهر، وأنه توجد حرب شرسة ضد الأزهر".

وقال الباز خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "ما يقوله شيخ الأزهر مزعج، لماذا يشعر الأزهر بالاضطهاد في بلد يتم وصفه بأنه بلد الأزهر"، حسب قوله.

وأضاف" الباز"، أنه لا يستطيع أو من غير اللائق أن يكذب شيخ الأزهر، معقبًا: "يا فضيلة الإمام هذا الكلام مغلوط، ومن يرسل لك هذه المعلومات غير أمين".

وتابع الباز موجهًا حديثه لشيخ الأزهر قائلاً: فضائية "المحور" هي بيت شيخ الأزهر، وإذا أراد أن يظهر في القناة بشكل شهري، فهذا أمر لا مانع فيه، معقبًا: "ظهورك في فضائية المحور على دماغنا، لكن تصدير صورة بأن هناك حربًا على الأزهر كلام غير صحيح، مع احتفاظي الشديد بمقام شيخ الأزهر، الناس اللي حوليك يبدو أنهم غير صادقين".

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