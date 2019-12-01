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"ديسكفرى" تنتج 3 أفلام عن المتحف المصرى الكبير

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في إطار الشراكة التى أقامتها وزارة السياحة مع شبكة قنوات ديسكفرى Discovery العالمية وأعلنت عنها فى سبتمبر الماضى، وبالتنسيق مع وزارة السياحة تقوم ديسكفرى بتصوير وإنتاج ثلاثة أفلام ترويجية عن المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه فى عام 2020، لعرضهم على قنوات الشبكة المختلفة في العديد من الدول حول العالم، وذلك قبل افتتاح المتحف للجمهور لخلق شغف عالمي حول افتتاح هذا الصرح الثقافي الكبير.

ويعد الترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM2020 أحد العناصر الأساسية لمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير.

ومن خلال هذه الشراكة تستهدف الوزارة استخدام شبكة قنوات ديسكفرى العالمية (Discovery Channel-TLC - Travel Channel ) وشبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بها في اطلاق حملة ترويجية لمصر بأهم الأسواق المصدرة للسياحة بكل من آسيا (الصين) والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية.

وفى هذا الإطار، استضافت شبكة قنوات ديسكفرى العالمية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في لقاء مصور للحديث عن المتحف المصرى الكبير، وسيذاع هذا اللقاء خلال الأفلام الثلاثة التي تنتجها القناة عن المتحف.

واستهلت وزيرة السياحة اللقاء بالتأكيد على أن مشروع المتحف المصري الكبير هو إضافة كبيرة للسياحة المصرية بل وللسياحة الثقافية العالمية، حيث أنه يعد واحدا من أكبر المشروعات الحضارية والأثرية في العالم، وأكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، مؤكدة على أن الترويج لافتتاح المتحف هو احد العناصر الأساسية لمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وأضافت أن الوزارة تقوم بالترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير في كافة المحافل والأحداث الدولية الهامة، كما تقوم بتخصيص جزء للترويج له في جميع الأجنحة المصرية في المعارض السياحية الدولية الكبرى التي تشارك فيها الوزارة.

وأشارت إلى أن هذا المتحف يضم العديد من الكنوز الأثرية والحضارية التى تميز مصر والتي سينفرد المتحف بعرضها، حيث أنه سيعرض لأول مرة المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ أمون والتي يصل عددها إلى 5000 قطعة أثرية.

كما تحدثت الوزيرة عن تمثال الملك رمسيس الثاني الذى تم نقله فى عام 2006 لموقعه النهائي الجديد في بهو المتحف المصري الكبير ليكون أول ما يستقبل زائري المتحف.

وأكدت الوزيرة أن المتحف المصرى الكبير سيقدم لزائريه تجربة مختلفة واستثنائية تعكس عظمة الحضارة المصرية في مبنى عصري، وسيكون نموذجًا لامتزاج الأصالة بالحداثة، والتاريخ بالعلم الحديث، مشيرة إلى موقعه المتميز أمام أهرامات الجيزة حيث يمكن للسائح التقاط صور "سيلفى" مع الأهرامات أثناء استمتاعه بمشاهدة مقتنيات الملك توت عنخ آمون.

وتحدثت الوزيرة عن مطار سفنكس الذي يبعد 15 دقيقة من موقع المتحف مما سيساهم فى تسهيل حركة السائحين إليه ويتيح لهم فرصة التوجه للمدن السياحية المختلفة بعد زيارة المتحف مثل مدينة شرم الشيخ أو مدينة العلمين الجديدة، موضحة أن المطار سيعطى فرصة كبيرة لتنويع البرامج السياحية ومزج السياحة الثقافية مع الأنماط السياحية الأخرى ومنها السياحة الشاطئية.

وأضافت الوزيرة أن الحملة الترويجية الدولية لمصر تتضمن أيضًا الترويج لكل محافظة أو منطقة جذب سياحى على حدة لإبراز المقومات المميزة لها Branding by Destination ، بالإضافة إلى حملة People to People التى تقوم بتسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به الشعب المصري وتهدف إلى تعزيز التقارب الإنسانى بين شعوب العالم والشعب المصرى.

وقد قامت الشبكة أيضًا بعقد لقاء مع الدكتور خالد العنانى وزير الآثار قام خلاله بالحديث عن المتحف.

وشبكة قنوات ديسكفري تعتبر واحدة من أكبر الشركات الرائدة عالميا في مجال الترفيه؛ حيث تمتلك 53 علامة تجارية تصل إلى أكثر من 3 مليارات مشترك في 224 دولة، كما تشتهر ببرامجها الحائزة على العديد من الجوائز.

كما تتضمن الشراكة مع شبكة قنوات ديسكفرى العالمية تنفيذ حملة سياحية لإنتاج محتوي ترويجي للسياحة المصرية على مستوى العالم حيث ستقوم الشركة بإنتاج الإعلانات والمحتوى الترويجي والرقمي لقناة Discovery وTLC وTravel Channel في السويد والدنمارك وفنلندا والمملكة المتحدة وألمانيا، إيطاليا، فرنسا، بولندا، الشرق الأوسط شمال إفريقيا، جنوب شرق أوروبا، روسيا، الهند، جنوب شرق آسيا، اليابان، الأرجنتين، البرازيل، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تهدف هذه الشراكة إلى الترويج للمناطق السياحية المختلفة والمتميزة داخل مصر من خلال عرض الأنماط السياحية المتنوعة التي تتمتع بها مصر وإعداد سلسلة من الحلقات عن مرسى علم، وفيلم ترويجي عن سيوة والصحراء البيضاء “Branding by Destination ”، بالإضافة الي إلقاء الضوء على دفء وضيافة شعبها “People t People ”، من خلال إنتاج ونشر محتوي إبداعي مميز ومبتكر عن الوجهات السياحية بمصر.

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