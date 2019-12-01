وزير النقل: اطمنوا يا مصريين "كامل الوزير" بيشتغل

01 ديسمبر 2019 - 11:42 ص

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مصر اتفقت على عبور أكبر مركب عملاقة في 2020 بدون أي رسوم في أي ميناء، مؤكدًا أن معظم التوكيلات الملاحية العالمية ستعود إلى مصر قريبًا؛ للثقة في الاقتصاد المصري.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر تعاقدت على 100 جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرارًا قديمًا.

وأوضح أن الجرارات الجديدة ستصل إلى مصر في ميناء الإسكندرية يوم 6 ديسمبر المقبل، لأن العوامل الجوية في المحيط الأطلنطي وغرب البحر المتوسط خلال الفترة الأخيرة تسببت في تأخر السفن، مشيرًا إلى أنه تم تدريب 50 مهندسًا مصريّا لقيادة الجرارات الجديدة القادمة من أمريكا.

وأشار إلى أنه تم التعاقد على الجرارات الجديدة بقرض حسن بفترة سداد كبيرة وميسرة، والقرض بلغ 266 مليون دولار.

ولفت وزير النقل إلى أنه تم إعادة التأهيل للجرارات القديمة بأيادٍ مصرية ومهندسين مصريين، معقبا: "اطمنوا يا مصريين، كامل الوزير بيشتغل"