حوار شخصي بين "الشعراوي" وعفاف شعيب

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كشفت الفنانة عفاف شعيب، عن زيارة أجرتها للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، حيث دار بينهما حوار شخصي، ترويه الفنانة لأول مرة على الهواء.

وقالت شعيب إنه بعد قرارها بارتداء الحجاب، وعودتها من الولايات المتحدة، فوجئت بعدد كبير من المخرجين يطلبونها للعمل مرتدية الحجاب، ما أثار حيرتها.

وأضافت "شعيب" خلال لقائها ببرنامج "تحيا الستات"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع على فضائية "النهار" قائلة: "سألت الحاجة ياسمين الخيام، فأخذتني وتوجهنا للراحل الشيخ الشعراوي".

 وتابعت: "الشيخ الشعراوي، قال لى: مفيش مشكلة شاركي في أعمال فنية بالحجاب، وماله يا بنتى ويا سلام لما تطلعي بشخصيتك في مسلسل الشهد والدموع، وانتى بالربطة دي وتعلمي الناس، لازم يكون فيه ده وده، إيه اللى يمنع، وخليكي متواجدة، فقلت له: يعني اشتغل، فقال: اشتغلي"، حسب روايتها .

وأشارت إلى أنها استفتت الراحل الشيخ عطية صقر، حول نفس المبدأ وسألته: هل هناك ما يمنع التمثيل بالحجاب؟، فقال: لا اشتغلي".

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