وصول "سليماني" و530 من الحرس الثوري الإيراني للعراق

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أكد الأمين العام لمجلس العشائر العربية، ثائر البياتي وصول قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، إلى العراق، عن طريق مطار النجف، حيث توجه إلى العاصمة بغداد أمس السبت.

وقال البياتي لقناة "الحدث" إن "سليماني التقى قيادات الحشد والمجموعات المسلحة وقادة عسكريين"، لافتًا إلى أنه "صادف مع قدومه دخول 520 إلى 530 عنصرًا من الحرس الثوري إلى العراق".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قدم استقالته أمس السبت، إلى البرلمان، مؤكدًا أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق. فيما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن قاسم سليماني كان توسط في وقت سابق في اتفاق لإبقاء عبد المهدي في منصبه مدة 6 أسابيع على الأقل، إلا أن الاحتجاجات وضغوط رجال الدين دفعته للاستقالة.

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