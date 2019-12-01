» ضبط شابين يتعاطيان المخدرات داخل محكمة

01 ديسمبر 2019 - 11:09 ص

ألقت قوات الأمن القبض على شابين؛ بعد ضبطهما يتعاطيان المخدرات داخل محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية؛ حيث لاحظت قوات تأمين المحكمة، ممارسات غريبة من شابين داخل المحكمة؛ ما دفعها لضبطهما.

وكان اللواء محمد ناجي أباظة مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط كل من "م.ا" 27 عاما، و"ل.ا.م" 29 عاما؛ حال قيامهما بتعاطي المواد المخدرة داخل المحكمة.

واعترف الشابان بحيازة المواد المخدرة، بغرض التعاطي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.