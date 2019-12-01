"شوبير" للاعبي الزمالك: "المفروض تستخبوا"

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تعجب الإعلامى أحمد شوبير، لما حدث بعد انتهاء مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولى فى افتتاح مشوار الفريق بالأمس فى دورى أبطال أفريقيا، حيث قام لاعبو الفريق بنشر تغريدات لدعم ميتشو".

وأضاف "شوبير"، خلال تصريحات تليفزيونية، على لاعبى الزمالك أن يراعوا شعور جماهيرهم ويستخبوا، فدعم المدير الفنى واستمراره ليس من دوركم، وإنما قرار من مجلس الإدارة وعلى الجميع الالتزام به".

جدير بالذكر أن الزمالك تلقى بالأمس هزيمة قاسية أمام مازيمبى الكونغولى فى افتتاح مشوار الفريق الأفريقى بدورى المجموعات.

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