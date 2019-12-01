"الألفى" ترد على منتقديها بعد حديثها عن خيانة الفيشاوي

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عمرو الليثي

النهار

سمية الالفي

فاروق الفشاوي

ردت الفنانة سمية الألفي، على الهجوم الذي شنه البعض عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديثها عن خيانة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي لها.

أكدت "الألفي"، خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على فضائية "النهار"، أنها لا تشجع السيدات على التسامح في الخيانة، ولكن كل شخص وله ظروفه التي تتحكم به. وأضاف "الألفي"، "مش بشجع حد أنه يخون مراته، أنا بعشق الإخلاص وبقدره، وفي نفس الوقت مش بطلب من الستات يبقوا زيي".

وتابعت: "ابتسمت من الهجوم الذي تعرضت له، مش متخيلة أن الموضوع فيه انقسام بهذه الدرجة

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